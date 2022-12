Napoli il bilancio in rosso non spaventano ADL | arrivano due ottime notizie

Leggi su napolipiu

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ilchiude per il terzo anno consecutivo ilin, ma i conti della società di Aurelio De Laurentiis sono perfettamente in ordine. C’è chi naviga nel guado, provando a falsificare conti e fatture per andare avanti e chi non ha paura nemmeno del terzochiuso in. Si chiama forza delle idee e volontà di rispettare le regole, anche a costo di fare qualche sacrificio dal punto di vista della rosa. È il caso di Aurelio De Laurentiis che in estate ha dato via ad una vera rivoluzione tecnica, lasciando partire grandi giocatori come Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz ed Ospina, alleggerendo il monte ingaggi e incassando denaro, varando allo stesso tempo un nuovo progetto.in, la Champions porta utili a De ...