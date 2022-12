L' Istat vede un 2023 ancora in crescita | +0 | 4 % E quest' anno il Pil quasi a +4 | 0 %

I consumi delle famiglie si attestano ad un +3,7% quest'anno - L'analisi delle prospettive economiche del nostro paese nel report dell'2022 - 2023. La crescita viaggia ancora a ritmo sostenuto ...Le previsioni sono state riviste rispetto alle precedenti: a giugnostimava +2,8 per cento per il 2022 e per il 2023 +1,9 per cento. E sono comunque più positive di quelle che il governo ha ...Secondo l’Istituto nazionale di statistica siamo al 3,7% e al +0,4%.Mentre l’agenzia americana «corregge» il dato dei prossimi 12 mesi da -0,7% a -0,1% ...Nel terzo trimestre la fase di espansione dell'economia italiana ha superato i livelli pre-crisi. Il Pil frena nel 2023 (+0,4 per cento) ma non tutti i segnali sono foschi: l'occupazione tiene e il Pn ...