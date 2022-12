Caso Juve | Tanto rumore per nulla! “difesa vomitevole”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 6 dicembre 2022) La serie A sta vivendo una delle pagine più brutte della sua storia, non solo ilma anche L’AIA e la FIGC sono sotto la lente d’ingrandimento. Fra verifiche ealtro nulla è cambiato. Le esortazioni dei mitici Ziliani e Pistocchi su un immediato commissariamento dell’AIA, FGIC, CONI e Lega appare lungi dall’avvenire in questo calcioimbarazzante. In questa inquietante giostra mediatica di mal comune mezzo gaudio e continue pause di riflessione e garanzia sono da monito le parole di Tancredi Palmeri: “? Lad’ufficio delle istituzioni è!” In questo clima si è fatto risentire anche Maurizio Pistocchi con un tweet: “Abodi se ci sei batti un colpo e sveglia”. Ma fino ad oggi non si muove foglia! In questo contesto accrescono le ...