Alfonso Signorini fa una gaffe in diretta al GF VIP 7 | “Che figura di m”

(Di martedì 6 dicembre 2022)ne ha combinata una delle sue durante la ventesima puntata del Grande Fratello Vip 7 e non da poco. Infatti, ha rivelato un particolare su una delle coppie più amate del web. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7realizza di aver fatto una clamorosa “di m” inGiulia Salemi ad un certo punto ha interrotto il conduttore con una domanda: “ma tu hai detto il nome della figlia dei Basciagoni, ma i Basciagoni non l’hanno detto”.era convintissimo che invece i due l’avessero detto a Verissimo. Ma Giulia Salemi l’ha redarguito: “si ma non l’hanno detto”. A quel punto il conduttore ha realizzato quanto successo e ha esclamato: “Ma che ...

Durante la puntata,ha mostrato dei filmati ai telespettatori in cui Edoardo si è mostrato geloso del rapporto che sta nascendo tra Antonella e Antonino : 'Parli di Antonino tutto ...... non è stato solo un fratello ma anche un genitore: " Sono fiero di aver mantenuto la promessa a mio padre ed esserci sempre stato per le donne della mia vita", ha ricordato ad. Dal ...Luciano, Patrizia e Micol sono i tre VIP al televoto e uno di loro deve lasciare il gioco e i coinquilini. È arrivato il momento di scoprire chi di loro dovrà dire addio, o arrivederci. Alfonso Signor ...Alfonso Signorini ricorda il matrimonio di Francesca Cipriani in diretta al Grande Fratello Vip. Il conduttore, che sarebbe dovuto essere testimone della sposa, ha disertato l’evento. Ma questa sera l ...