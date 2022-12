Sciroppi per la tosse secca vietati nell’Ue

(Di lunedì 5 dicembre 2022) – Gliper lasono oraper la vendita nell’Unione europea. I medicinali contenenti folcodina non possono più essere commercializzatiSi tratta di, destinati a curare ladei bambini, che ora sono banditi dall’Unione Europea. Questo venerdì, 2 dicembre, l’Agenzia europea per i medicinali ha infatti annunciato il loro divieto a causa della loro pericolosità. Vengono individuati perché contengono “folcodina” il cui uso prima dell’anestesia appare particolarmente pericoloso. Un recente studio ha dimostrato che l’uso di medicinali contenenti folcodina, utilizzati per il trattamento dellanegli adulti e nei bambini, è legato al rischio di reazioni ...

Oggi, i marchi stanno sperimentando altre modalità, paste eprincipalmente, che diventano a loro volta ingredientiqualsiasi cosa, dal ketchup alla salsa barbecue fino o infilarlo, in ...... con dati 4 volte più alti rispetto all'incidenza media degli adulti : "Questo è uno dei motivicui mancano(a base di tachipirina o ibuprofene ndr ) , pensati in particolarei più ...La versione tradizionale accontenta tutti: glasse e farciture per i più golosi. Proposte con i tradizionali canditi, ma anche con albicocche e cioccolato. E ...un cocktail a base di rum con sciroppo di peperone e succo di lime. L’ultimo è il drink signature di Dario per eccellenza: il Mustacchioni. A base di tequila con Campari, è servito in coppetta, ...