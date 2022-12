Sanita' | i Nas scoprono 165 sanitari irregolari in ospedali e Rsa

hanno segnalato complessivamente 205 persone, tra responsabili di cooperative, titolari di strutture sanitarie ed operatori sanitari, di cui 83 all'autorita' giudiziaria e 122 a quella ...Benvenuti nel mondo dei sanitari a gettone messo a nudo dall'indagine a tappeto dei carabinieri dei, che hanno scoperto 165 posizioni irregolari che hanno portato alla segnalazione di 205 persone,...I carabinieri del Nas hanno riscontrato irregolarita' in 165 posizioni lavorative durante i controlli effettuati da meta' novembre in ospedali e rsa di tutta Italia. Strutture che, spiegano i militari ...I controlli sono stati effettuati da metà novembre in tutta Italia. I carabinieri del Nas hanno riscontrato irregolarità in 165 posizioni lavorative durante i controlli effettuati da metà novembre in ...