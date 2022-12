Ponte sullo Stretto | Salvini | “Obiettivo al via lavori entro 2 anni”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Io faccio quello che serve all’Italia, non quello che è popolare”. Così il ministro per i Trasporti e le Infrastrutture Matteorisponde, a margine del Consiglio Ue a Bruxelles, alla domanda se ritenga che ildi Messina sia un tema popolare nella base della Lega, al Nord. “L’Italia – continua– ha fame di viaggiare, di sicurezza. Abbiamo parlato in queste ore” con diversi colleghi europei, “ringrazio la commissaria” Adina Valean “che mi ha dedicato tempo prezioso; i ministri francese e tedesco, con cui ci siamo riaggiornati a breve a Roma. Sul tavolo ci sono numerose infrastrutture: il finanziamento europeo della Torino Lione, del tunnel del Brennero… L’Italia è protagonista, perché diverse tratte sono nei corridoi di interesse europeo: penso alla ...

La Commissaria ai Trasporti Adina Valean a seguito dell'incontro con Salvini: "Attendiamo un progetto solido". Il ministro: "Lavori entro due anni" La Ue tende una mano al progetto delstretto di Messina e si dichiara disponibile a finanziare la prima parte del progetto. "Non abbiamo discusso solo dell'inclusione" delStretto di Messina nelle Ten - T, "che c'...