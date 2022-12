Gf Vip | Antonino Spinalbese e i commenti sul fisico senza addominali | ' Da quando sono diventato papà'

Ecco tutti i dettagli GFSpinalbese stasera si ritira Valigie pronte dopo ore al confessionale Gf, Pamela Prati felice, ma è fuori dai salotti televisivi Ecco perché Il commento ......conduttore Alfonso Signorini annuncia ai vipponi collegati nella Casa che il 'Grande Fratello', ... IL RAPPORTO TRAE ORIANA - 'Oriana ti senti usata daIl vostro rapporto è andato ...Il dietro front di Oriana: “Volete che io stia lontano da Antonino A me non va!” “Con Ginevra c’è un legame che non riesco ...Al GFVip Alfonso Signorini ha riunito Antonino Spinalbese con i Donnalisi: Edoardo Donnamaria è geloso del rapporto tra il suo inquilino e Antonella Fiordelisi ...