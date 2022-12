Criscitiello | “Juve? Agnelli fregato dal delirio di onnipotenza Con Paratici l’inizio della fine”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Micheleafferma che l’ex presidenteAndreasia statodaldiMichele, direttore dell’emittente televisiva Sportitalia, punzecchia lantus nel suo consueto editoriale per TuttoMercatoWeb: “Sullantus sono sette giorni che tutti scriviamo di tutto e diciamo di peggio. Cosa posso aggiungere? Poco o nulla. Forse, due riflessioni. Anche perché allo scandalo gridiamo da anni ma le soluzioni sono sempre state due: o siamo stati denunciati per diffamazione nei tribunali di Milano, Roma e Novara (tutte vinte, una in sospeso perché la controparte non si è presentata per anni) oppure si andava avanti credendo che il calcio fosse sopra la giustizia. E ...

