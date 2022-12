Atletico Madrid | Joao Felix via a gennaio | l’idea del portoghese è chiara

, Barcellona e Juventus sono state indicate come interessate a Rashford, una lista che ora è stata allungata anche dal Real. Come riferisce 'Sport', i blancos vorrebbero portare ...Joao Felix ha deciso di lasciare l'nel corso del mercato invernale. Secondo quanto riporta Cadena Ser, il suo agente Jorge Mendes avrebbe già comunicato la sua decisione alla dirigenza dei Colchoneros. Attualmente sono ...Il Real Madrid rompe gli indugi e fa partire l’assalto per il colpo mondiale: il sostituto è Dusan Vlahovic Quattro le Nazionali che hanno già conquistato il pass per i quarti, issando tra le prime ot ...Con il futuro di João Félix ancora in sospeso, l’ex attaccante dell’Atlético Madrid ha paragonato la situazione del portoghese a quella del brasiliano, ora in forza all’Aston Villa, ai tempi dell’Inte ...