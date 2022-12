Al - Nasr | Marsharipov | ' Cedo la maglia numero 7 a Cristiano Ronaldo'

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Al -: '...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Al -: '...Il centrocampista Jaloliddin Masharipov calciatore uzbeko, in forza alla squadra saudita dell' Al-Nasr ha commentato il possibile trasferimento del portoghese Cristiano Ronaldo che secondo Marca, firm ...