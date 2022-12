ilGiornale.it

... impegnati in servizio di perlustrazione sono stati attivati dalla Centrale Operativa di Fermo perché poco prima alcuni utenti avevano allertato il 112 per una violenta lite in corso tra...Ad un certo punto uno deiavrebbe tirato fuori un coltello colpendo il contendente al torace. Le condizioni dell'uomo Il ferito è stato soccorso e trasportato alle Scotte di Siena in codice rosso. Accoltella due ragazzine e si nasconde in un centro per rifugiati La 35enne è accusata di tentato omicidio intenzionale, accuse che ha contestato, ritenendo di averlo colpito per difesa e senza intenzione di ferirlo ...I due giovanissimi hanno iniziato a discutere davanti all'ingresso del liceo ma uno dei due ha aggredito fisicamente l'altro per poi accoltellarlo. Colpito tra la nuca e l'orecchio Ancora si ignorano ...