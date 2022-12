Zio Paperone compie 75 anni

Le proposte del Free Comic Book Day Italia di quest'anno sono: Crisi Oscura sulle Terre Infinite , Marvel Voices , Grendel , Deadpool Samurai e Speciale(Panini Comics); Dragonero: Gli ...Escono i volumi a fumetti 'Vita e dollari', 'La saga', 'Klondike' e 'Pianeta, il celebre personaggio della Disney , compie 75 anni e la Panini Comics celebra questa ricorrenza con tanti volumi pensati per rendere omaggio al magnate di Paperopoli , disponibili in ...Il celebre personaggio Disney Zio Paperone festeggia il 75° anniversario ! Sei pronto per una grande festa, lunga un meseIl celebre personaggio Disney Zio Paperone festeggia il 75° anniversario. Panini Comics, spiega una nota, celebra questa ricorrenza con tanti volumi pensati per rendere omaggio al magnate di Paperopol ...