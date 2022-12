Terremoto | scossa 4 6 a largo Eolie | avvertita a Messina

(Di domenica 4 dicembre 2022) commenta Undi magnitudo 4.6 è stato registrato dall'Ingv alle 08:12 a 3 km di profondità nel mare delle, a Sud di Vulcano. Laè statadalle persone in tutta la ...

MESSINA.didi magnitudo 4.6 alle Isole Eolie. Il sisma è stato registrato alle 8,12 dalla sala operativa dell'Ingv di Catania, avvertito anche a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, tra le ...Nella mattinata di domenica, gli abitanti delle Eolie si sono svegliate con la terra che tremava. Alle 8.12, come riferisce l' Ingv , c'è stata unadi4.6 con epicentro proprio le isole siciliane, a 3 chilometri di profondità. Pochi minuti dopo, alle 8,18, si è registrata una nuova, di magnitudo 2.0 a 6 chilometri di ...Ancora un forte terremoto in Italia . Una scossa di magnitudo 4.6 , è stata registrata dalla Rete Sismica Nazionale, questa mattina, ...Forte scossa di terremoto in Sicilia orientale. Questa mattina i sismografi della sala operativa dell’Ingv di Catania hanno rilevato un sisma di magnitudo 4.6 ML, con epicentro nel Tirreno meridionale ...