Tekken 8 | confermata l’apparizione ai The Game Awards 2022

(Di domenica 4 dicembre 2022)8 conferma la sua presenza ai The. Gli sviluppatori stessi sul proprio profilo twitter hanno confermato ufficialmente la presenza del titolo ai The, mediante la pubblicazione di un breve video teaser. Tuttavia la data di uscita ufficiale del picchiaduro 3D non è ancora stata annunciata; senza ombra di dubbio otterremo maggiori informazioni durante l’evento. GET READY. #SAVETHED8 #pic.twitter.com/K8YKEfJdp8 —(@) December 2,L’account Twitter ufficiale de noto picchiaduro ha condiviso un teaser di 30 secondi che mostra catene roventi a forma di otto che si spezzano. Il video mostra poi il logo di8, la data ...

È stata peròla presenza di8 e potrebbe essere annunciato anche il tanto vociferato Crash Bandicoot Wumpa League, secondo i pack media inviati alla stampa e agli influencer. In ...Tra questi c'è sicuramente anche8 , la cui presenza è statadi recente in occasione della kermesse. Per tanti giochi che vengono confermati , accennati o al centro di sospette ...Tekken 8 si è mostrato per la prima volta al grande pubblico. Vi sono poche informazioni sul titolo, ma quali sono i personaggi attualmente confermatiOra, attraverso un breve tweet che ci invita "a prepararci" per una grande occasione, Bandai Namco ha confermato ufficialmente che Tekken 8 sarà presente nella lunga diretta notturna dei The Game ...