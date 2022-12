Inter in partenza per la tournée a Malta. Lukaku in vacanza per una settimana

L'partirà domani pomeriggio per la tournée a Malta dove rimarrà fino a venerdì e disputerà due amichevoli, lunedì contro la formazione maltese del Gzira United e mercoledì contro il Salisburgo. ...... servite per rimontare unamediocre in campionato e per attaccare la prima posizione e ... e a Fabio Abiuso, baby bomber classe 2003 arrivato quest'estate dall'U19 per fare il salto di ...L’Inter è al lavoro su più tavoli tra presente e futuro considerando ... suo arrivo gratuito per qualsiasi club interessato ai suoi servizi. Alla luce di una partenza non impossibile, secondo quanto ...Al termine della gara con la Juventus, l'allenatrice dell'Inter Women Rita Guarino ha analizzato così la sconfitta in zona mista: "Sicuramente ho ...