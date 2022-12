Inghilterra | Bellingham | “Primi 35 minuti difficili | poi bravi a sbloccarla per primi”

Leggi su sportface

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il centrocampista dell’, Jude, ha parlato della vittoria ottenuta contro il Senegal, che ha permesso agli inglesi di accedere ai quarti di finale del Mondiale 2022 in Qatar. Queste le sue parole ai microfoni di Itv: “I35sono stati. Loro erano compatti eda superare, con un’energia davvero elevata. Si sono infilati un paio di volte lungo le fasce. Era una di quelle partite in cui sapevamo di dover fare il primo gol. Il primo gol è nato lungo la fascia sinistra. So che Kane è in grado di servire chiunque quando cerca la profondità, quindi ho calcolato bene la mia corsa. Quando poi entro in quella zona di campo sono sempre fiducioso e i miei compagni hanno occupato ottimamente gli spazi”. SportFace.