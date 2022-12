Djorkaeff | «Le squadre italiane non fanno più paura»

(Di domenica 4 dicembre 2022) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Youri, campione del mondo con la Francia nel 1998 e campione d’Europa due anni dopo. Tra lecon cui ha giocato ci sono Monaco e Psg. Ha chiuso la sua carriera calcistica nel 2006 nei Metrostars New York. Oggi è consigliere di Infantino alla Fifa. Dà il suo parere sul Mondiale in Qatar. «Credo sia riuscito completamente, è una competizione incredibile, con stadi molto belli».riconosce, però, che «il livello delleeuropee si è abbassato» e spiega qual è, secondo lui, il motivo: «Forse perché i giovani non sono di alto livello. Mbappé è l’unico. E poi tutte legiocano allo stesso modo, non ci sono più le scuole sudamericana, europea, africana. Agli ottavi mi aspetto grandi sorprese». Il suo favorito, al Mondiale, è il ...

Fcinternews.it

Neicer Reasco, papà di, ha giocato tre incontri con l'Ecuador nel Mondiale 2006 in ... Alle sue spalle altre 2 big, mentre trenon si sono ancora sbloccate GUIDA AL MONDIALE - GIOCA A ...... i gironi con lequalificate e i convocati Otto gruppi da quattro Nazionali per l'ultima ... Romario Ibarra, Ayrton Preciado Attaccanti: Énner Valencia, Michael Estrada,Reasco, Kevin ... Djorkaeff: "Inter un po' a rischio, la sensazione è che si stia rimpicciolendo. Cosa manca Il... «Credo sia riuscito completamente, è una competizione incredibile, con stadi molto belli». Djorkaeff riconosce, però, che «il livello delle squadre europee si è abbassato» e spiega qual è, secondo lui ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...