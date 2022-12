“A Mbappé manca una qualità che hanno Messi e Neymar” | il commento in diretta

(Di domenica 4 dicembre 2022) La Francia è passata momentaneamente in vantaggio contro la Polonia, sfida valida per l’accesso ai quarti di finale del Mondiale in Qatar. A segnare è stato l’attaccante Olivier Giroud, su assist di Kylian. Foto: GettyFrancia Polonia Palmeri:”Ala leadership di” “L’assist che si è inventato è da Pelé o Maradona”: commenta così Tancredi Palmeri su Twitter, a pochi minuti dal goal segnato dalla nazionale francese. Il livello a cui si trovaè di un giocatore che contrassegna da solo una #FIFAWorldCup.L’assist che si è inventato è da Pelé o Maradona.Non c’è altro giocatore così dominante al mondo adesso, anche se glileadership die ...

17.58 Mondiali: Francia ai quarti, Polonia ko Atterra ai quarti del Mondiale la Francia campione in carica: Polonia ko 3 - 1. Giroud in scivolatail tap - in su cross Dembelè, al 38' tripla occasione polacca: Lloris strepitoso su Zielinski (gol mangiato)che ci riprova ma è murato da Theo, poi botta Kaminski e salvataggio di Varane sulla ...All'ora di gioco arriva il momento dello juventino Milik: non cambia l'andamento della gara, alla qualela firma diche arriva al 74 : contropiede lanciato da Griezmann e guidato da ...