Vittorio Brumotti | il campione di bike trial attento all’ambiente | “La natura va tutelata”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 3 dicembre 2022) Dalle scalate in bici sulle cime del mondo ai blitz per “Striscia la Notizia”, non lo ferma nessuno., classe 1980, nonostante lo spirito da guascone ha uno spiccato senso della disciplina. D’altronde, se non fosse così, non potrebbe scalare le ripidità del Grand Canyon come fosse la cosa piùle del mondo. Il senso delle regole è un retaggio in parte familiare (papà e zio erano nell’Arma) e in parte sportivo. E la bicicletta è la sua grande compagna di vita. In pochi sanno, invece, che nutre una vera e propria fissazione per alberi e piante. Da anni, inoltre, ildel mondo diè al fianco del FAI (Fondo ambientale italiano) per tutelare le bellezze del nostro Paese. Celebri i suoi tour dell’Italia in bici nel segno di un turismo lento e ...