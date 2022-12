Vangelo di oggi 3 Dicembre 2022 | Mt 9 | 35-10 | 1 6-8 | Video commento

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ascoltiamo ildi sabato 3, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore”. “Dobbiamo pregare il “padrone della messe” con cuore aperto. La nostra preghiera non dev’essere limitata solo ai nostri bisogni, alle nostre necessità: L'articolodi: Mt 9,35-10,1.6-8proviene da La Luce di Maria.

Aleteia

, infatti, la sua salma è stata traslata dal cimitero del Verano fino alla parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio, vicino Villa Fiorelli a Roma, l'ultima in cui ha servito prima di recarsi fidei ...si vive, ha constatato, in una società, anche 'religiosamente, pluralistica'. Ma le teologie, ... Non è, quindi, 'superfluo' continuare 'a proclamare ila ogni creatura'. Tutt'altro! È il ... Chi è un missionario Ce lo dice il Vangelo di oggi In quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì ...Lettura e commento al Vangelo del 3 dicembre 2022 - Mt 9,35-10,1.6-8: "Vedendo le folle, ne sentì compassione..." ...