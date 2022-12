TGCOM

Il mese scorso, Banksy ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video delle sue opere d'arte in. I suoi murales mostrano persone che svolgono attività quotidiane su edifici devastati dai ...Sinistra Italiana e Verdi nonle responsabilita' russe. "Bisogna ribadire - scrivono - la ferma condanna dell'aggressione russa inche si pone in palese violazione del diritto ... Ucraina, rimuovono dal muro di un edificio un murale di Banksy e cercano di rubarlo: arrestati Alcune persone hanno preso di mira uno dei lavori di Banksy in Ucraina e l'hanno rimosso dal muro in cui era raffigurato.L’Ucraina è stata in grado di impartire a Mosca sonore sconfitte ... militare britannica è che Mosca sta usando vettori balistici As-15 Kent da cui rimuove la testata nucleare per lanciarli come ...