Traffico Roma del 03-12-2022 ore 18 | 30

(Di sabato 3 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione difficoltà la circolazione causate da incidenti in via Cavour altezza di Piazza San Francesco da Paola in viale Aventino nei pressi di piazza di Porta in via Laurentina all'incrocio con via di Castel di Leva ancora chiusa la galleria Giovanni XXIII in direzione Olimpico In seguito a un incidente avvenuto nelle scorse ore ripercussioni per ildi zona terminata la manifestazione in piazza San Giovanni rimangono difficoltà per la circolazione dell'aria ti aperte le stazioni della metro a San Giovanni e Manzoni domani domenica ecologica a torna allo stop per i veicoli più inquinanti nella nuova fascia verde tra le 7:30 e le 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 potranno circolare i mezzi GPL elettrici bi-fuel e i veicoli a benzina euro 6