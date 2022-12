Quanto è difficile trovarsi a Dubai ed evitare i mondiali | io non ci sono riuscito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) di Roberto Gennariper lavoro da domenica. Ero partito con la ferma intenzione di non guardare neanche un minuto dei, un po’ perché effettivamente quello che è successo per la preparazione di questo torneo non può non smuovere le coscienze, con buona pace di chi deve fare l’alternativo a tutti i costi e dire che l’assegnazione al Qatar è avvenuta 12 anni fa e avevamo tutto il tempo per bla bla bla, un po’ perché la seconda assenza consecutiva degli azzurri dalla rassegna iridata è un qualcosa che mi crea un indefinito malessere interiore, un misto tra l’aver mangiato qualcosa a cui si è intolleranti e l’aver bevuto vino cattivo: una sensazione da cui insomma bisogna liberarsi al più presto. La ferma intenzione, però, crolla miseramente già durante il volo, quando il mio vicino di posto, nel minischermo installato ...