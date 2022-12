Pisa | la protesta degli studenti contro i contratti tra università e Leonardo | “No a rapporti con chi arma l’esercito turco contro i curdi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) Occupazione per 48 ore del Polo Carmignani, assemblee, mobilitazione. Protagonisti glidell’diche si riconoscono nel Collettivo Universitario Autonomo e che hanno preso questa decisione dopo un confronto sulla situazione in Rojava e dei popoli del Kurdistan. Il motivo principale dellaè il rapporto tra l’ateneono e la, società partner per progetti di ricerca con il dipartimento di Ingegneria e che dall’altra parte ha fornito e fornisce tutt’ora gran parte delle armi al, come gli elicotteri T129 “Atak” utilizzati più volte dai turchi durante gli attacchinelle diverse aree, dalla Turchia all’Iraq alla Siria. In una nota gli ...