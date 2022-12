(Di sabato 3 dicembre 2022) Rimini, 3 dic. - (Adnkronos) - Jorgesarà ancora ildella Fim, la Federazione Internazionale di Motociclismo. Nell'assemblea generale della FIM svolta a Rimini, iluscente è stato rieletto fino al 2026 con il 99% dei voti. Il dirigente, che in passato ha ricoperto diversi ruoli in Federazione, è diventatonel 2018, prendendo il posto di Vito Ippolito. "Voglio elevare lo status della Fim - ha spiegatoa Sky Sport -. Il nostro sport è il più bello del mondo, voglio che arrivi alla posizione che merita. Nei prossimi quattro anni ci saranno molti novità e sorprese". Oltre a, sono stati eletti i tre membri delof Directors, il CdA della Fim. Tra questi c'è Giovanni ...

Comunicazioni che, di riflesso, chiamano in causa l'intero paddock del motociclismo. In uno sport come quello del motociclismo, dove la pericolosità è all'ordine del giorno, il tema della sicurezza è molto più che importante ed è tenuto in alta considerazione dalla FIM. Tra i vari elementi c'è quello del casco su cui la Federazione è concentrata ed è giunto il momento di fare un passaggio successivo sul programma FRHP. Dalla MotoGP a tutte le altre competizioni ... Motomondiale: Fim, portoghese Viegas confermato presidente, Copioli nel board L'anticipazione è arrivata direttamente da Jorge Viegas, riconfermato per un secondo mandato alla guida della FIM (Federazione Motociclistica Internazionale).