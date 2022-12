Milan | retroscena su Kudus

(Di sabato 3 dicembre 2022) Mohammedha brillato di luce propria al Mondiale con il Ghana. E pensare che illo aveva seguito a lungo quando militava in Danimarca...

Inchiesta Juve, nuovoA svelarlo è il quotidiano La Repubblica, che riporta quanto segue:... Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, Paolo Scaroni del, Campoccia dell'...Un nuovo, clamoroso ,sul caso Juventus . 'Un incontro organizzato in via riservata' tra Andrea Agnelli ed ... Paolo Scaroni, presidente del cda del, Stefano Campoccia, vicepresidente ...Il giornalista ha rivelato un retroscena sul caos Juventus. E' stata ritrovata una prova clamorosa riconducibile a Fabio Paratici!Secondo le classifiche, il Milan comanda nel settore, l’Inter segue ma un dato preoccupa. YouGov ha pubblicato nelle ultime ore i dati relativi alla salute dei brand calcistici in Italia e nei mercati ...