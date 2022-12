Mariateresa Arcamone | il dolore di Ischia per l' ultima dispersa | la panda accartocciata sul tetto e quel bar senza il suo sorriso

Si tratta di, 31 anni. Intanto, le squadre di soccorritori all'opera a via Celario, epicentro della frana di Casamicciola, hanno trovato la macchina di. La sua Fiat ...Le squadre di soccorritori all'opera a via Celario, epicentro della frana di Casamicciola di sabato scorso, hanno trovato la macchina dell'ultimo dei dispersi, la giovane, 31enne cameriera in un bar di Forio. Grazie alla tregua concessa dal meteo si sta scavando nella zona della casa die poco fa la sua Fiat Panda è stata trovata, ...Mariateresa si alzava all'alba, lavorava in uno dei più rinomati bar di Forio, "La Lucciola". Attende Salvatore, il suo grande amore, che il destino ha voluto lontano da Ischia nelle ore del dramma, ...L’automobile, una Fiat Panda, è stata ritrovata oggi dai soccorritori sul tetto dell’abitazione della donna, l’ultima dispersa ...