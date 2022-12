L' embargo al petrolio russo potrebbe non funzionare

... cosa succede al mercato del greggio in 3 punti Price cap a $60 al barile sul greggio russo: come funziona Da lunedì 5 dicembre scatterà il price cap al greggio russo e l'Ue aldi ...Il tetto funzionerà insieme all'europeo alrusso, e quindi verrà applicato per le vendite via mare verso paesi terzi: ciò vuol dire che le società europee, che dominano il mercato ...Il ministro Urso, a Catania, svela il possibile accordo con Eni per la gestione commissariale delle raffinerie di Priolo.Da lunedì 5 dicembre scatterà il price cap al greggio russo e l’embargo Ue al petrolio di Mosca trasportato via mare (con un’esenzione per la Bulgaria, che può continuare a importare greggio russo via ...