Imballaggi | da Bruxelles un muro ideologico che smantella il sistema dei consorzi

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tanto tuonò che piovve. E così la Commissione europea ha presentato, lo scorso 30 novembre, la proposta di Regolamento suglie i rifiuti dio, nonostante tante polemiche avesse suscitato nei giorni precedenti la sua anticipazione tra imprenditori e addetti ai lavori, specialmente nel nostro Paese. E anche da esponenti del governo Meloni. Ne avevamo già parlato su questo giornale. Adesso abbiamo il testo definitivo sul quale dovranno esprimersi Parlamento e Consiglio. Con non pochi mal di pancia tra gli Stati membri, soprattutto per la forma di diritto che la Commissione ha voluto adottare: il regolamento anziché la direttiva. La differenza non è da poco, ma dasi è voluto andare avanti nonostante tutto. A smussare gli angoli ci ha provato il vice presidente della Commissione con delega al Green Deal Frans ...