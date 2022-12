Congresso Pd | Sx ormai smarrita Letta iperattivo andrà veramente via?

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ildel Pd di febbraio si avvicina e c’è grande fermento nel partito: candidati che vengono, candidati che vanno, candidati virtuali, candidati reali, conti con la Storia e conti con la pagnotta, sempre necessaria. Grandi pensieri e pensieri piccini si contrappongono sull’agone congressuale... Febbraio si avvicina e c'è grande fermento nel Pd: analisidel Pd, la Sinistra in Italia è incerca di identitàche fine farà? Il buon vecchio usato sicuro ha sempre fascino Segui su affaritaliani.it

Il sindaco di Bologna propone di cambiare nome ai dem e incassa il sostegno della sinistra. Schlein, intanto, ha organizzato una convention a Roma per ufficializzare la sua candidatura ...