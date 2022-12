Brasile | Dani Alves | 'Qui non ci sono squadre deboli | ci serva da lezione'

Alves, a 39 anni suonati, fa sempre notizia anche oggi che è stato fra i migliori delche però ha perso contro il Camerun. Una sconfitta che cambia poco, visto che il primo posto nel ...(4 - 2 - 3 - 1): Ederson 6.5;Alves 6.5, Militao 6, Bremer 5.5, Alex Telles 6 (9'st Marquinhos 6); Fabinho 6, Fred 6 (10'st Bruno Guimaraes 6); Antony 6.5 (34'st Raphinha sv), Rodrygo 5.Mai così tanti minuti dal 1966 Dani Alves diventa, a 39 anni e 210 giorni, il giocatore più anziano a giocare una partita di Coppa del Mondo con il Brasile Metti mi piace su Facebook per vedere ...I verdeoro si fanno sorprendere dal Camerun; non accadeva dal '98, contro la Norvegia. Negli africani ancora Samuel non trovava spazio ...