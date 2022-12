Usa | bimbo di 10 anni uccide la madre con una pistola | non gli aveva comprato un giocattolo

(Di venerdì 2 dicembre 2022)di 10la: non gliundi 10laperché non gliun: è quanto avvenuto il 21 novembre scorso a Milwaukee, nel Wisconsin, negli Stati Uniti. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il bambino avrebbe chiesto alladi comprargli un visore per la realtà virtuale. Al rifiuto della donna, il piccolo si è recato nella camera da letto della mamma, dove era nascosta la, per poi raggiungerla nel seminterrato. Qui, ha aperto il fuocondo la. Dopo l’omicidio, il ...

TPI

