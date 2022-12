Tuffi | Mondiali juniores 2022 | Matteo Santoro è oro anche dai tre metri a Montreal!

(Di venerdì 2 dicembre 2022) E’ calato il sipario sulla quinta giornata di gare a Montreal (Canada), sede deiFINA giovanili di. Due le Finali in programma: trampolino un metro femminile (categoria A) e trampolino tremaschile (categoria A). Negli atti conclusivi tre azzurri:e Stefano Belotti dai treed Elisa Pizzini dal metro.ha entusiasmato nuovamente e si è regalato un bis d’oro, dopo l’affermazione dal metro in questa sede, nel suoda incornicare. Il classe 2006, capace di vincere sei metalli pregiati nella rassegne internazionali (Europei e) di categoria a cui ha preso parte, senza tener conto dell’argento aidi Budapest e del bronzo agli Europei di Roma a livello ...

Terza giornata di gare ai Mondiali Juniores di tuffi a Montreal (Canada). Dal metro arriva subito una medaglia importante, quella del metallo più pregiato. Matteo Santoro, 16enne di Roma e talento dei tuffi (già vincitori a ... I campionati mondiali juniores a Montreal proseguono fino a domenica 4 dicembre. Così nelle eliminatorie. Elisa Pizzini, 17enne veronese, allenata da Dario Scola per la Bergamo Tuffi, oro nel jump ... Due eliminatorie e altrettante finali nel programma della quinta giornata dei mondiali juniores in svolgimento a Montreal fino a domenica 4 dicembre. Elisa Pizzini, 17enne veronese, allenata da Dario ...