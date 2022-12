Sport e inclusione | Teleperformance e Obiettivo3 uniscono le forze

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Locome occasione di rinascita, valori come speranza, coraggio,. Loal centro dell'evento che si è tenuto il 2 dicembre intitolato "Ispirazione e coraggio: le leve per l'...

Roma, 2 dic. (askanews) - Lo sport come occasione di rinascita, valori come speranza, coraggio, inclusione. Lo sport al centro dell'evento che si è tenuto il 2 dicembre intitolato "Ispirazione e coraggio: le leve per l'inclusione", organizzato da Teleperformance Italia in collaborazione con Obiettivo3. Inclusione, aggregazione e sostegno alle famiglie: questi i 3 principi tramite i quali la giunta comunale ha deciso a chi assegnare i voucher.