(Di venerdì 2 dicembre 2022) Congresso del Pd o? "Noi pensiamo che quello che c'è non basta e che quello che serve ancora non c'è e va costruito. Il Pd, in questi cinque anni, glielo abbiamo anche detto tante volte, ...

Globalist.it

...E noi possiamo essere il motore della". Le parole sul Covid Covid - 19, la Consulta ha confermato l'obbligo vaccinale per alcune categorie professionali e per gli Over50. Roberto...... anche alla luce di come il Partito democratico sta interpretando la sua fase: un gioco ... Con l ambizione di poter raccontare unamaggioritaria, che non riguarda solo gli stili di ... Speranza: “La Costituente del Pd è un’opportunità e noi possiamo essere il motore” 14:28:05 CASERTA. Lunedì 5 dicembre 2022, dalle ore 17.00, presso il Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista (Caserta) ci sarà un'assemblea regionale di Articolo Uno aperta a contributi estern ...“Auguro a questo governo di fare bene, perché la lotta alla pandemia non è una cosa su cui fare campagna elettorale come hanno fatto loro prima ...