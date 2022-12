Musk sospende l' account Twitter di Kanye West dopo l' elogio di Adolf Hitler

Il patron di Tesla, Elon, ha annunciato via Twitter la sospensione dell'account del rapper Kanye West "per incitamento alla violenza". La decisione diè sopraggiunta dopo che il rapper ha postato un'immagine che raffigurava una svastica intrecciata con una stella di Davide e probabilmente anche per le sue frasi di elogio nei confronti di Adolf ...Il patron di Tesla, Elon, ha annunciato via Twitter la sospensione dell'account del rapper Kanye West per incitamento alla violenza . La decisione disopraggiunta dopo che il rapper ha postato un'immagine che raffigurava una svastica intrecciata con una stella di Davide e probabilmente anche per le sue frasi di elogio nei confronti di Adolf ...Il patron di Tesla, Elon Musk , ha annunciato via Twitter la sospensione dell’account del rapper Kanye West «per incitamento alla violenza». La decisione ...«Hitler ha fatto anche cose buone», ha detto West in un’intervista con il cospirazionista Alex Jones. E il patron di Tesla lo blocca sul social di cui è diventato proprietario «per incitamento alla vi ...