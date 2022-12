Libera 2 | ecco la macchina a trazione elettrica per un’agricoltura accessibile

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Arriva2, lamessa a punto dal Crea ingegneria e trasformazioni agroalimentari, in collaborazione con il Laboratorio sicurezza nei settori ad alto indice infortunistico – cantieristica e agricoloforestale del Dipartimento innovazioni tecnologiche (Dit) dell’Inail. L’obiettivo è permettere anche a chi non può usare gli arti inferiori di spostarsimente per accedere ai campi e svolgere attività agricole in autonomia, come il monitoraggio delle colture, la partecipazione attiva alle operazioni di raccolta, il controllo e il coordinamento tecnico-logistico delle attività aziendali. Il progetto Mobi.ru.d. (Mobilità rurale per soggetti disabili) è stato finanziato dall’Inail con il bando di ricerca in collaborazione Bric 2019, con il quale ciclicamente l’Istituto ...

