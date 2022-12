Il Paese è in ginocchio Partono gli scioperi generali

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Al grido di “Giù le armi, su i salari” i sindacati di base hanno proclamato per oggi contro la Manovra del governo e per la pace uno sciopero generale. Sono interessati tutti i settori pubblici e privati, dalla sanità alla scuola, dalle fabbriche ai trasporti. Alla protesta aderiscono fra gli altri Cub, Cib Unicobas, Confederazione Cobas, Sgb, Sicobas, Usb e Usi Cit. I sindacati di base hanno proclamato per oggi contro la Manovra del governo e per la pace uno sciopero generale Sono previste manifestazioni in molte città che culmineranno domani in quella nazionale che si terrà a Roma. Nel mirino una lunga lista di rivendicazioni: dall’introduzione del salario minimo di 12 euro l’ora alla cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, dalla richiesta di maggiori investimenti per la scuola, sanità e per i trasporti al no all’aumento delle spese militari. Cgil, Uil e ...