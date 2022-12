FÀ LA TUA SCELTA – WWE SURVIVOR SERIES 2022

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 2 dicembre 2022) BECKY LYNCHNella faida attuale tra Damage CTRL ed il team capitanato da Bianca Belair si percepiva l’assenza di un elemento che era peraltro presente quando cominciò il tutto. Nella famosa sera di SummerSlam, il ritorno di Bayley, accompagnata da Ivo Sky e Dakota Kai.Al fianco di Bianca c’era proprio lei, The Man, Becky Lynch.Fortunatamente l’infortunio non l’ha tenuta fuori dagli schermi per molto tempo e tutti attendevano il suo turno nel WarGames Match.Non a caso è stata Becky ad uscire trionfante dopo aver ottenuto lo spot della serata.Nonostante la campionessa abbia raggiunto una certa notorietà, molto probabilmente è Big Time Becks in cima alla lista come best starpower. Pur senza nulla togliere a Bianca, conosciamo bene il carisma e le doti da trascinatrice della Lynch.In lei c’è qualcosa di Stone Cold Steve Austin e qualcosa di The Rock, sia come babyface che come ...