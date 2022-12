Durante le Feste diventiamo tutti dei super-consumatori | e i nostri rifiuti aumentano del 30% Ecco allora le scelte | tutte alla nostra portata | per accendere l' atmosfera di un Natale diverso Dalle luci all' albero vero o finto? dipende | dal menu quale pesce? al look | tanti eco-tips da provare Secondo il Wwf

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Per tradizione (di origine cattolica) l’disi fa l’8 dicembre, insieme al Presepe, in occasione della ricorrenza dell’Immacolata Concezione. Ma, si sa, c’è chi armeggia conne e palline colorate dai primi di novembre. Idem per i regali, ognuno ha i suoi tempi: c’è chi ci pensa ad agosto, e chi si riduceVigilia. Chiaro è che per vivere unsostenibile, cioè per godersi lecon un occhio al pianeta, un po’ di metodo (e di tempo) è indispensabile., per facilitarci la vita, gli Ecodel Wwf, alias il Dec2022. Psicologia del ...

Quotidiano di Sicilia

'Si scrive sempre per cancellazioni - racconta Isgrò'Incipit', la rubrica di libri di ...ultime settimane che possono essere lette (o donate) sotto l'albero in vista delle prossime...Mentre, dopo il successo dello scorso anno, si rinnova anche in occasione dellein arrivo l'... senza dimenticare quel turismo di prossimità che risulta fondamentaleil periodo natalizio "... Cefalù, alcuni parcheggi gratuiti durante le feste di Natale The City and the city e le altre novità di dicembre su Serially. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.Durante il giorno ci sarà spazio anche per i sapori locali ... Nella stessa giornata, l’atmosfera delle feste invaderà anche Quercegrossa con la Tombola di Natale, alle ore 15.30, e l’arrivo di Babbo ...