WRC | il Mondiale continua a studiare un round in Arabia Saudita

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il FIA World Rally Championship ha appena rivelato i piani per la stagione 2023, ma l'attenzione è già sul calendario 2024. L'intenzione resta quella di avere una tappa anche in Medio Oriente, una missione non impossibile. Una nota degli organizzatori delriporta: "Non è un segreto che stiamo tentando di organizzare unin Medio Oriente per una sfida unica. Il nostro obiettivo è avere una tappa nel 2024, siamo già in contatto con i nostri clienti per riuscire nell'impresa". Anche gli Stati Uniti d'America sembrano all'orizzonte per l'imminente futuro. Simon Larkin, Event Director del FIA WRC, ha commentato in merito ai microfoni di 'Motorsport.com': "Non vogliamo andare negli USA semplicemente per avere un appuntamento in più nel calendario. Stiamo studiando l'ipotesi per avere un evento di prova nel corso della prossima stagione".