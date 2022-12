Spagna | il Barcellona apre il proprio store a Madrid

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ilun nuovodella squadra a: si trova in Calle Arenal, vicino alla Puerta del Sol “Raul es culer“, Raul è del. Con questo striscione la società catalana ha aperto oggi il suo primoufficiale nella capitale spagnola, che ospita anche gli acerrimi rivali del Barça, del Real. Losi trova nel centro città, in Calle Arenal, una strada vicina alla centralissima Puerta del Sol. ???? pic.twitter.com/fwiEKHpETm— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 1, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

