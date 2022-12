Pinuccio indaga sulle raccolte online di Soumahoro | questa sera a Striscia la Notizia

(Di giovedì 1 dicembre 2022)la, l’inviatocontinua are sul caso. Ecco le anticipazioni.e il caso: si continua are Credits: Ufficio StampalaStala(Canale 5, ore 20.35) torna l’appuntamento cone il “caso Aboubakar”, con l’inviato chefondi lanciatedalla Lega Braccianti diper aiutare chi vive nei ghetti. «Noi non chiediamo le ricevute delle spese – dichiara Elisa Finocchiaro, ...

Striscia la notizia

...tanto in tanto ci hanno pensato i magistrati e le carte del Tribunale di Roma che tutt'ora... "Magari ci fosse ancoraTatarella perché sarebbe, come lo fu in passato, il perfetto ...Altro scandalo su cuiStriscia la Notizia. Il programma di Canale 5, nella puntata in onda mercoledì 28 settembre, ... Come raccontato dall'inviato, si tratta di uno dei misteri più ... Questa sera a Striscia la notizia Pinuccio indaga sul caso Aboubakar, l'ex socio di Soumahoro: «Gli stivali che aveva in Parlamento sono miei» - Striscia la Notizia Domande di disoccupazione duplicate e pratiche bloccate: i braccianti hanno disconosciuto la firma apposta su quelle del patronato di Bari legato alla Lega braccianti di Soumahoro ...Aboubakar Soumahoro viene accusato da un ex socio della Lega Braccianti dai microfoni di 'Striscia la notizia': "Noi sfruttati per la sua carriera" ...