Frana Ischia | Musumeci | “Abusivismo tema non più eludibile”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – La tragedia diha riportato all’attenzione il “triste e diffuso fenomeno dell’e quanto può essere causa e concausa delle calamità”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello, in un’informativa urgente alla Camera sulla tragedia disottolineando che il, che “ha appassionato il dibattito politico e sulla stampa”, “non può più essere eluso”. Rivolgendo “un pensiero alle vittime di questa ennesima tragedia”,, ha rinnovato “la vicinanza ai loro familiari e all’intera comunità ischitana”. “Si è registrato il “decesso di otto persone, ci sono 4 dispersi e 5 feriti, di cui una in modo grave ricoverata al Cardarelli”, ha detto il ministro, aggiungendo che “allo stato attuale risultano ...

10.40, 900 gli edifici toccati "Il triste tema dell'abusivismo edilizio non può essere più eluso". Così il ministro della Protezione Civile e Politiche del mare,Musumeci nell'informativa alla ...10.40, 900 gli edifici toccati "Il triste tema dell'abusivismo edilizio non può essere più eluso". Così il ministro della Protezione Civile e Politiche del mare,Musumeci nell'informativa alla ...Anche sul condono di Ischia si oppose al provvedimento del governo Conte I ... Che però in qualche caso, come questo, finiscono per franare loro addosso.Sono 900 gli edifici interessati dalla frana e 290 gli sfollatI: il numero potrebbe aumentare con l'avanzare dei controlli sulle case. Per ora sono 8 i morti e 5 i feriti, di cui uno grave ricoverato ...