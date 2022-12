Cosa è successo davvero a Totti Rottura con Ilary | parla Caressa tutto torna

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Fabioe Benedetta Parodi a Oggi è un altro giorno. I due sono stati ospiti di Serena Bortone nella puntata di giovedì 1 dicembre. Qui la coppia ha raccontato i segreti del loro duraturo rapporto: ben 23 anni di relazione. E proprio la loro lunga storia d'amore ha concesso ai due di commentare la separazione finita nell'occhio del ciclone: quella tra FrancescoBlasi. "Forse per un calciatore comeil vuoto che c'è stato dopo quel giorno lì secondo me ti mette di fronte a tante domande", sono state le parole del telecronista sportivo in riferimento all'addio al calcio dell'ex capitano della Roma. In ogni caso per la Parodi "è sempre un dispiacere vedere una coppia che si è voluta bene per tanto tempo (e poi è anche un simbolo) che si separa. Un po' di tristezza c'è. Poi io dico sempre ...