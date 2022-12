Centomila euro di profumi | è il bottino di un furto notturno a Roma - Cronaca - quotidiano net

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il colpo è stato messo a segno in zona Fidene, dove una banda è entrata in un negozio per fare razzia di ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il colpo è stato messo a segno in zona Fidene, dove una banda è entrata in un negozio per fare razzia di ...Dove ogni anno, per passione o lavoro, si ritrovano circapersone tra espositori, ... "Nel 2020 l'affitto era stato di 350 mila, a cui si sono sommati circa 200 miladi spese. "La ... Centomila euro di profumi: è il bottino di un furto notturno a Roma DOMODOSSOLA - 01-12-2022 -- Seduta lampo del consiglio comunale domese quella di mercoledì convocata in seduta ordinaria per discutere 6 punti all’ordine del giorno. Molte le assenze, tutte giustifica ...Il colpo è stato messo a segno in zona Fidene, dove una banda è entrata in un negozio per fare razzia di prodotti ...