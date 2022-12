Caso Juventus | Abodi | probabilmente non è l' unica | mettere ordine

Per laperò i guai non sono finiti qui. Nel tardo pomeriggio una nota della Uefa gettava ... "Nelche, dopo la conclusione delle indagini, la situazione finanziaria del club dovesse ...Gli atti ora sono al vaglio della Procura federale Terremoto in casa: tutto il Cda della ... inchiesta che ha puntato l'attenzione sulplusvalenze e sulla cosiddetta "manovra stipendi". ...Le modalità con cui sono state portate avanti dalla Juventus le cosiddette ‘manovre stipendi’ del 2020 e del 2021 si possono considerare “certamente illecite”, al punto che “si condivide con la ...CASO JUVE – Dopo le clamorose dimissioni di Andrea Agnelli e tutto il CdA, emergono ogni giorno nuovi retroscena che spuntano direttamente dalle telefonate intercettate. L’ultima quella di Federico Ch ...