Calcio | Napoli in ritiro in Turchia | Spalletti convoca 28 giocatori

(Di giovedì 1 dicembre 2022), 1 dic. - (Adnkronos) - Tournée inper il. La squadra di, tornata a lavoro mercoledì a Castel Volturno, è partita alla volta di Antalya dove svolgerà undi 12 giorni. Previste due amichevoli contro Antalyaspor (7 dicembre) e Crystal Palace (11 dicembre). Per l'occasionehato 28. Non ci sono solo iimpegnati al Mondiale: Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano. Per sopperire a queste assenze,hato seidella Primavera: sono i difensori Barba (2003) e Daniel Hysaj (2004), l'esterno Marchisano (2004), i centrocampisti Spavone (2004) e Iaccarino (2003) e il trequartista Russo (2005). ...

CalcioNapoli24

Come è noto i bianconeri hanno vinto gli ultimi sei match recuperando punti in classifica, attualmente sono terzi, a - 2 dal Milan secondo e a - 10 dalprimo. Elkann ha voluto ringraziare suo ...... Catania, Firenze, Genova, Milano,, Roma e Torino e tramite manifesti su stendardi ... Il video spot verrà trasmesso sui social media e tramite schermi digitali in aeroporti, stadi di, ... Il Fatto Quotidiano - Debiti dei club col Fisco: l'Inter la più esposta, la situazione del Napoli Napoli, occhio all'assenza pesante ed improvvisa nel corso del ritiro ad Antalya, in Turchia. Ecco svelati tutti i dettagli ed i retroscena ..."Pronti altri lavori allo stadio Maradona di Napoli, per alcune migliorie dell'impianto in vista della seconda parte di stagione e del ritorno della Nazionale italiana nella fida contro l'Inghilterra ...