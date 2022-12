Calcio | Mondiali 2022 Scontro diretto tra le due big del girone F | alta la posta in palio tra Belgio e Croazia

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022) A dir poco caotica la situazione delF aidiin Qatar: il Canada, ancora a quota zero punti, è già aritmeticamente escluso dalla fase a eliminazione diretta; solo due, invece, tra Marocco,accederanno agli ottavi di finale. Proprio queste ultime due Nazionali citate si affronteranno in un attesissimo. Senza alcun dubbio, entrambe le squadre cercheranno il successo che, indipendentemente dal risultato del Marocco contro i canadesi, implicherebbe l’accesso agli ottavi (per poi capire se da prima o seconda classificata, in questo caso in dipendenza del risultato dell’altro match). Non è assolutamente da escludere che una trapossa essere ...